Den Jakobsweg mit dem E-Bike entdecken

* Ihr Gepäck wird von einem Transporter von Hotel zu Hotel gebracht, Sie haben nur einen kleinen Tagesrucksack bei sich bzw. transportieren das Wichtigste in der Packtasche am Rad. Wenn Sie müde sind, kann man auch einmal ein Stück mit dem Begleitfahrzeug zurücklegen. Die Räder leihen Sie vor Ort – Sie können also auch an der Reiseteilnehmen, wenn Sie selbst (noch) kein E-Bike besitzen!