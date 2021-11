WSG-Stürmer Vrioni auf den Spuren seines Vorgängers Frederiksen

Innsbruck – Waren es jetzt zwei Tore und zwei Assists oder drei Tore (so stand es im unterschriebenen Schiedsrichterbericht) und eine Vorlage? Diese Frage beschäftigte WSG-Angreifer Giacomo Vrioni nach seiner Gala gegen den WAC im Tivoli doch einigermaßen. Ein Stürmer wird ja an Toren gemessen und beim Treffer zum 3:1 lenkte letztlich WAC-Keeper Alexander Kofler das Leder in Richtung Tor.