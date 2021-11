Flusskreuzfahrt Ostsee-Panorama mit der Swiss Diamond

** Bitte beachten Sie: Aufgrund der Pandemie-Maßnahmen und der damit verbundenen Restriktionen der einzelnen Länder, können Ausflugsabläufe und/ oder -inhalte kurzfristig geändert werden. In den letzten Wochen und Monaten wurde die Flexibilität in Zusammenhang mit den Reiserouten von Viva Cruises wieder besonders gefordert und es mussten immer wieder kreative Lösungen gefunden werden, um das perfekte Landausflugsprogramm zu ermöglichen. Aufgrund von täglich neu ausgewiesenen Risikogebieten kann sich in der aktuellen Situation die Lage der einzelnen Städte stündlich verändern. Folglich kommt es derzeit häufiger zu Routenänderungen.

Achtung: Niedrigwasser bzw. Hochwasser der Flüsse, Wartezeiten an den Schleusen, Öffnungszeiten, navigatorische oder sonstige unerwartete Umstände können Änderungen des Programms erforderlich machen. Eventuell werden Teilstrecken mit dem Bus zurückgelegt oder entfallen. Unter Umständen ist der Umstieg auf ein anderes Schiff bzw. die zeitweise Unterbringung in einem angemessenen Hotel erforderlich. Diese Entscheidungen müssen kurzfristig vom Kapitän, der Reederei, vom Veranstalter oder Reiseleiter getroffen werden. Außerdem ist es möglich, dass zwei oder mehrere Schiffe ihren Liegeplatz nebeneinander an derselben Anlegestelle zugewiesen bekommen. In diesem Fall kann die freie Sicht aus den Fenstern des Schiffs eingeschränkt oder versperrt sein