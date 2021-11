Segelkreuzfahrt auf der Sea Cloud Spirit

Zum wiederholten Male stechen die TT-Leserreisen wieder mit einer traumhaften Segelkreuzfahrt in See, diesmal allerdings mit dem Neuzugang der Sea Cloud Flotte: Die Sea Cloud Spirit

Stationen dieser Segelkreuzfahrt, die in Travemünde startet, sind das königliche Kopenhagen genauso wie die lebendige und inspirierende kleine Großstadt Aalborg und die paradiesische Landschaft aus Heide, Salzwiesen und Wanderdünen auf Sylt.

Eine weitere Besonderheit, die auch bereits für 2020 geplant war, ist das Steinway-Programm auf dieser Fahrt: Steinway & Sons hat sich die Förderung junger Pianisten auf die Fahne geschrieben und unterstützt sie mit dem Steinway Prizewinner Concert Network. Denn obwohl viele Nachwuchskünstler über ein großes Maß an Talent und Genialität verfügen, sind sie in der Musikwelt meist noch unbekannt. Steinway unterstützt die Talente, in dem sie auf erstklassigen Klavierwettbewerben ausgewählt werden und die Möglichkeit bekommen, sich bei internationalen Auftritten einem breiten Publikum vorzustellen. Eine dieser Möglichkeit wird drei jungen Preisträgern gewährt, die während dieser Segelkreuzfahrt exklusive Konzerte für die Passagiere der Sea Cloud Spirit geben.