„Situation außer Kontrolle“: Schülervertreter fordern Distance Learning

Innsbruck – Österreich ist seit Montag im vierten Lockdown. Mindestens drei Wochen lang soll alles zu bleiben, was nicht lebensnotwendig ist. Auch gearbeitet werden soll – soweit es möglich ist – von zuhause aus. Geöffnet bleiben hingegen die Schulen – trotz höchster Inzidenzwerte bei Kindern und Jugendlichen. Die Verantwortung schiebt die Politik den Eltern zu: Sie sollen entscheiden, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken oder lieber zuhause lassen. Wer zuhause bleibt, muss sich den von den Lehrpersonen bereitgestellten Stoff in Eigenstudium aneignen.

Erste Berichte zeigen, dass viele dann doch lieber die Variante vor Ort wählen: In Tirol blieben am Montag nur gut 15 Prozent aller Schülerinnen und Schüler daheim, österreichweit waren es gut ein Viertel.

Doch während die einen sich über die offenen Schulen freuen, wird die Regelung von anderen hart kritisiert. Mehr als 100 Schulsprecher, Lehrpersonen, Ärzte, Wissenschafter und Eltern rechnen nun in einem offenen Brief mit der Corona-Politik der Regierung ab. Denn diese, so beklagen die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner, hat beim Schutz von Schulkindern versagt. Sie fordern Kanzler Alexander Schallenberg, Bildungsminister Heinz Faßmann (beide ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) auf, die „Notlage“ an den Schulen zu beenden und für 14 Tage auf Distance Learning umzustellen – mit Betreuungsmöglichkeiten für jene, die sie benötigen.