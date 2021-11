Terroranschlag in Burkina Faso: Mindestens 19 Tote

Ouagadougou – Bei einem Terroranschlag in Burkina Faso in Westafrika sind mindestens zehn Zivilisten und neun Soldaten der Gendarmerie getötet worden. Die Täter hätten in der Nacht auf Montag einen Gendarmerie-Posten in der nördlichen Ortschaft Foubé angegriffen, sagte Regierungssprecher Ousséni Tamboura am Dienstag. Dabei sei es zu Gefechten gekommen. In der Region sind bewaffnete Gruppen aktiv, von denen einige dem IS (Daesh) oder Al-Kaida die Treue geschworen haben.