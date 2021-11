Toter 57-Jähriger im Stubaital: Tochter an Staatsanwaltschaft übergeben

Der getötete Vater der Tatverdächtigen wies zahlreiche Schnitt- und Stichverletzungen am gesamten Oberkörper und am Hals auf.

Innsbruck, Neustift im Stubaital – Eine 28-jährige Frau, die unter Verdacht steht, ihren 57-jährigen Vater am Samstag in Neustift im Stubaital mit einem Messer getötet zu haben, ist am Dienstag in die Justizanstalt Innsbruck gebracht worden. Ein Gericht beschloss eine "vorläufige Anhaltung", sagte Staatsanwaltssprecher Hansjörg Mayr auf APA-Anfrage. Damit gemeint sei ein "Pendant zur U-Haft", die verhängt werde, wenn jemand aufgrund seines psychischen Zustandes nicht in U-Haft gebracht werden könne.