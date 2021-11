Versuchte Vergewaltigung in Bayern: Helferin schwer verletzt

Kolbermoor – Ihre Zivilcourage als Helferin gegen eine versuchte Vergewaltigung hat eine 52-Jährige in Deutschland mit schweren Verletzungen im Gesicht bezahlt. Die Frau war einer 37-Jährigen in Oberbayern zur Hilfe geeilt, die ein Jugendlicher angegriffen hatte und mutmaßlich vergewaltigen wollte. Der 17-Jährige würgte sein Opfer nach Angaben der Polizei vom Dienstag und soll versucht haben, der Frau die Hose herunterzuziehen.

Die 52-jährige Anrainerin schaltete sich bei dem Vorfall am Wochenende in Kolbermoor (Landkreis Rosenheim) ein. Der Teenager schlug ihr massiv ins Gesicht. Sie wurde in einer Spezialklinik in München operiert. Die 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.