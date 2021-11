Schneehöhen, Windstärke, Temperatur: Neues Wetterauge in Lermoos

Aktuell betreibt die ÖBB-Infrastruktur AG in ganz Österreich 51 dieser Wetterstationen – 16 davon (sieben Hochgebirgs- und neun Basisstationen) in Tirol. Hier findet sich auch das höchstgelegene ÖBB-Wetterauge Österreichs, die Windmessstation am Gauderkopf (2991 m) in Pettneu am Arlberg.