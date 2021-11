Erste Bilanz: Herdenschutz im Oberland am Prüfstand

Pfunds, Spiss, Ladis, Fließ – Los ging es mit einem Bärenangriff – zahlreiche gerissene Schafe, Tiere, die sich in Panik über den Berg versprengten. Und das ausgerechnet zum Start des Herdenschutzprojekts am Lader Heuberg. Der stand im heurigen Frühjahr unter keinem guten Stern. Der „Worst Case“ war eingetreten.

Das Land testete auf drei Musteralmen im Oberland, ob es möglich ist, die Tiere mit gezielter Weideführung vor den großen Beutegreifern zu schützen: am Lader Heuberg, dem Spisser Schafberg und in Nauders. Inzwischen sind die Schafe wieder in ihren Ställen. Bleibt die Frage, wollen die Bauern weitermachen?