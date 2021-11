Gemeinderatswahl im Februar: NEOS fordern Wahlverschiebung

NEOS-Klubobmann Dominik Oberhofer hält es für „nicht verantwortungsvoll“, dass im Februar in Tirol gewählt wird. (Symbolfoto)

Innsbruck – Am Mittwoch wird die Gemeinderatswahl 2022 vom Land offiziell ausgeschrieben. Das heißt: Der Fristenlauf für die einzelnen Listen beginnt. Am 27. Februar werden dann für die kommenden sechs Jahre die Gemeinderäte gewählt. Für NEOS-Klubobmann LA Dominik Oberhofer angesichts der Pandemie und der politisch aufgeheizten Stimmung „nicht verantwortungsvoll“. Obwohl auch seine Partei mit dem Wahlkampf schon begonnen habe, tritt er für eine Verschiebung des Urnengangs ein. „Unter diesen Voraussetzungen müssen wir das eigentlich verschieben und ist eine Wahl nicht möglich.“ Gerade im Winter würde sich die Krankheit verbreiten und das könne „brandgefährlich“ sein, wenn der Wahlkampf in die heiße Phase tritt.