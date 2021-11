Eine haarige Diskussion in Kitzbühel: Keine Hunde mehr im Ziel

Kitzbühel – Auch heuer wirft das Hahnenkammrennen in Kitzbühel schon sehr früh seine Schatten voraus. Zum einen laufen bereits verschiedenste Arbeiten an der Rennstrecke und zum anderen befasst sich alle Jahre wieder der Kitzbüheler Gemeinderat mit der Veranstaltung. Es gilt, die Streckensperren zu verordnen. Also jene Bereiche, die für die Veranstaltung in der Rennwoche gesperrt werden können.