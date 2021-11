Kurzarbeit erst im Jänner: „Eine Chronologie des Wahnsinns“

Die fehlende Planungsmöglichkeit kritisiert auch Beate Rubatscher, Chefin des Pitztaler und Kaunertaler Gletschers: „Experten, Wissenschafter, Virologen und Komplexitätsforscher haben ziemlich genau die Entwicklung des Infektionsgeschehens berechnet“, sagt sie. All das sei eine fundierte Grundlage für die Politik, um Handlungsanweisungen für Bevölkerung und Wirtschaftsbetriebe zu erarbeiten. Stattdessen gebe es kurzfristig verordnete Maßnahmen, die verschiedene Auslegungen zulassen – und Telefone, die nicht mehr stillstehen. „Mitarbeiter wollen wissen, wie es weitergeht, Vermieter wollen wissen, ob sie die anreisenden Gäste noch beherbergen dürfen, und Gäste wollen wissen, unter welchen Bedingungen sie noch kommen dürfen“, schildert Rubatscher. Innerhalb weniger Stunden müssen damit Entscheidungen auf Basis nicht vorhandener Unterlagen getroffen werden. „Ich will wirklich nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen“, ist Rubatscher um Besonnenheit bemüht. Aber mehr Planungssicherheit wäre wirklich gut, „denn den Betrieb so kurzfristig rauf- und runterzufahren, ist nicht lustig“. Das sieht man wohl auch in Gurgl so, dort wurde gestern entschieden, bis zum 12. Dezember eine Betriebspause einzulegen. „Ich bin neugierig, ob der Lockdown dann für Geimpfte wirklich vorbei ist“, sagt Rubatscher, „Aussagen von Experten liegen ja vor.“