Imsterberger Langzeitchef tritt nach fast 30 Jahren zurück

Imsterberg – Dass der 66-jährige Imsterberger Bürgermeister Alois Thurner zur Gemeinderatswahl im Februar 2022 nicht mehr kandidieren wird, war bereits bekannt. Dass er sich allerdings schon mit 30. November in die Politpension verabschiedet, wurde erst per Rundschreiben, das am Dienstag in die Haushalte flatterte, offiziell.