Hintergrund: Aus dem „Schattenkanzler“ wurde ein Nebendarsteller

Innsbruck, Wien – Freitagvormittag. Im Anschluss an die Landeshauptleutekonferenz in Pertisau am Achensee wurde anderes verkündet als das, was Bundeskanzler Alexander Schallenberg und sein ÖVP-Obmann Sebastian Kurz am Donnerstag ausgemacht hatten. Schallenberg sollte dort nur einem Lockdown für Oberösterreich und Salzburg die Zustimmung erteilen – und Einschränkungen für die Ungeimpften. Mit dieser Vorgabe fuhr Schallenberg nach Tirol – so wollte es Kurz. Doch es kam alles anders. Beschlossen wurde ein dreiwöchiger Lockdown für alle, und zwar österreichweit. Hinzugefügt wurde eine geplante Impfpflicht ab Februar.