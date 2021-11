Kroaten-Gedenkfeier in Bleiburg künftig untersagt

Wien, Bleiburg – Kroatische Fahnen, Symbole der faschistischen Ustascha, dazu die Predigt eines Bischofs: Die Gedenkfeier in Bleiburg im Süden Kärntens sorgte Jahr für Jahr für Aufregung und Anzeigen wegen Wiederbetätigung. Künftig werden die Treffen zumindest in dieser Form nicht stattfinden: Der Ministerrat befasst sich heute mit dem Bericht einer Expertengruppe, die Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) eingesetzt hat. Diese kommt zum Schluss, „dass eine Versammlung in der Art, wie sie insbesondere in den Jahren 2019 und davor stattfand, in Hinkunft zu untersagen ist“.