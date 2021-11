Pkw-Verkehr in Tirol wächst, mehr Öffi-Anschub

Im Pkw-Bereich war der Einbruch im Zuge der Pandemie und der Ausgangsbeschränkungen weit einschneidender. Doch auch hier hat das heurige Aufkommen wieder teils massiv mit Blick auf 2020 zugenommen, wie nun auch der Verkehrsclub Österreich gestern bestätigte. So fuhren heuer in den ersten zehn Monaten rund 19 Millionen Pkw auf der Inntalautobahn an der Zählstelle Ampass vorbei. Im Schnitt fast 62.700 am Tag, rechnet der VCÖ vor. Ein Plus zu 2020 von 6,2 Prozent. In Vorpandemie-Zeiten (2019) waren es aber noch um elf Prozent mehr. Die A12 bei Ampass ist und bleibt der Hotspot beim Verkehrsaufkommen. Bei Hall waren es immerhin noch 14,8 Mio. Pkw (2020: +6,2 %; 2019: -15 %), bei Kufstein Süd 7,41 Mio. Pkw (k. A.; -32,3%) und auf der Brennerautobahn bei Brennersee immerhin noch 5,65 Mio. Pkw (+12,2 %; -31,2 %).