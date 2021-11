Analyse zum Billig-Mode-Boom: Ein Berg an Klamotten

Die Bilder der eingestürzten Fabrik mit über tausend getöteten Textilarbeiterinnen in Dhaka in Bangladesch sind vergessen. Dafür gibt es neuere Bilder, die für das stehen, was auf dieser Welt alles schiefläuft. Mitten in der chilenischen Atacama-Wüste häufen sich Klamottenberge. Tonnen von Ware, die nie in den Geschäften landete. Weil die Textilriesen dieser Welt zu viel produzierten. Weil sie wegen Corona auf ihren Beständen sitzen bleiben. Die bizarren Aufnahmen sorgten vor wenigen Tagen für Aufsehen. Wieder einmal.