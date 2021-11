„Jede Partei braucht ein Feindbild“: Marco Pogo im Interview

Wien – Im Sommer hat er vor seinem eigenen Konzert Impfwillige gegen Covid geimpft. Dominik Wlazny – alias Marco Pogo – ist vor allem ein Wiener Phänomen. Das wird sich wohl bald ändern, wenn sein Name im kommenden Jahr auf der Kandidatenliste für die Bundespräsidentenwahl steht. Marco Pogo ist Arzt, Bezirksrat in Simmering, Gründer und Chef der Bierpartei, Frontmann der Punkrock-Band Turbobier, Unternehmer sowie Autor – und nun will der (noch) 34-Jährige Staatsoberhaupt werden. Wie sich das alles ausgehen soll, erzählt er im TT-Interview.