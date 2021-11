Corona und Co.: „Tirol Live“ heute mit WK-Chef Walser und WSG-Coach Silberberger

Die anhaltend hohe Zahl an Neuinfektionen und der deshalb seit Montag geltende Lockdown sind auch Thema bei der aktuellen Sendung von „Tirol Live“ am Mittwoch. Zu Wort kommt unter anderem Stephan Aulitzky , der in Innsbruck-Wilten eine Kerzenmanufaktur betreibt und seine Produkte heuer erstmals auf einem Stand am Christkindlmarkt verkaufen wollte. Der Lockdown hat ihm wie vielen anderen auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie er damit umgeht, darüber spricht er bei „Tirol Live“.

Das Lied von Corona singen kann auch Thomas Silberberger. Der Trainer des Bundesliga-Vereins WSG Tirol hat einen positiven PCR-Test abgeliefert und befindet sich derzeit in Quarantäne. Silberberger, der deshalb via Zoom zugeschaltet wird, ist aber zuversichtlich, dass er sich bereits am Freitag wieder freitesten kann. Fakt ist aber, dass Corona auch Profisportler vor komplett neue Herausforderungen stellt. In „Tirol Live“ zieht Silberberger darüber hinaus ein erstes Resümee über die zu Ende gehende Herbstsaison in der Fußball-Bundesliga.