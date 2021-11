Keine US-Rennen: Tiroler Skirennläuferin Franziska Gritsch ungeimpft

Innsbruck – Die Tiroler Skirennläuferin Franziska Gritsch wird nicht bei den Weltcup-Rennen am kommenden Wochenende in Killington antreten. Wie die Ötztalerin gestern in einem Social-Media-Posting bekannt gab, sei sie nicht geimpft. Die USA verbieten aber bis auf medizinische Ausnahmefälle die Einreise von nicht geimpften Athleten.