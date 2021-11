Keine Anklage in der „Causa Ischgl“: Justiz stellt Verfahren ein

Innsbruck – Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat die Ermittlungen gegen Landesamtsdirektor Herbert Forster, den Landecker Bezirkshauptmann Markus Maaß, den Ischgler BM Werner Kurz sowie zwei weitere Behördenmitarbeiter zur Corona-Ausbreitung in dem bekannten Skiort im März 2020 eingestellt. Es gebe keine Beweise dafür, dass jemand schuldhaft etwas getan oder unterlassen hätte, das zu einer Erhöhung der Ansteckungsgefahr geführt hätte, begründete die Anklagebehörde ihr Vorgehen. Aus den Beschuldigten spricht Erleichterung.

Was die Maßnahmen in den Krisenstäben betrifft, hat die im Vorjahr eingesetzte Expertenkommission politische Fehleinschätzungen auf allen Ebenen kritisiert. Rechtsanwalt Hubert Stanglechner, der Maaß und einen weiteren BH-Mitarbeiter vertritt, verweist darauf, dass von Anfang an mit äußerster Kraftanstrengung und zeitnah daran gearbeitet worden sei, die sich täglich, ja teilweise stündlich ändernde Situation zu bewältigen: „In dieser Situation trafen meine Mandanten die absolut falschen Vorwürfe sehr schwer, dass sie auf erkennbare Gefahren zu spät oder gar nicht reagiert hätten oder gar etwas vertuschen wollten. Meine Mandanten sind sehr froh, dass alle übereinstimmend zum Ergebnis kamen, dass sie keine Schuld trifft.“