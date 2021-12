27-Jähriger in Lokal niedergeschlagen: Innsbrucker Polizei bittet um Hinweise

Innsbruck – In den frühen Morgenstunden wurde am Samstag vor dem Lockdown, dem 20. November, ein 27-Jähriger in einem Nachtlokal in der Innsbrucker Altstadt von einem Unbekannten mit einem Schlag ins Gesicht schwer verletzt. Laut Angaben der Polizei fand der Zwischenfall gegen 2.40 Uhr statt.