Beim Schenken an Wein denken – Wei(h)nachten in der Vinothek GOTTARDI!

Egal ob während der Öff­nungszeiten in der Vinothek oder rund um die Uhr im On­lineshop – Gottardi macht es Weinfreunden leicht, in die wunderbare Welt des Weins voller Vielfalt und Ge­nuss einzutauchen. Von unkomplizierten Trinkweinen über große Edelweine für die anstehenden Festtage bis hin zu Weinen aus den Topregi­onen der Welt oder aus klei­nen Weingegenden – hier kommen Weinfreunde voll auf ihre Kosten. An seinem Hauptsitz in Innsbruck zeigt das Familienunternehmen Gottardi seit 124 Jahren, was das Genussprodukt Wein al­les kann.