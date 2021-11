Tirol lädt am Sonntag zu landesweitem Impftag, Bezirk Schwaz impft in 22 Gemeinden

Innsbruck – Das Land Tirol will am kommenden Wochenende mit einem tirolweiten „Impftag" die Menschen zu einer Impfung gegen das Coronavirus bewegen. Alle neun Tiroler Impfzentren werden ihre Tore für Erst-, Zweit- und Drittstiche öffnen, teilte das Land am Mittwoch mit. An dieser Stelle sei noch einmal erwähnt, dass das Impfzentrum Innsbruck mit dem 27. November von der Bachlechnerstraße in die Innsbrucker Messehalle übersiedelt.