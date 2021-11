Tirol lädt am Sonntag zum landesweiten Impftag ‒ auch für die Kinder

Am Sonntag findet in ganz Tirol eine große Impfaktion statt – alle Impfzentren in den Bezirken öffnen für Erst-, Zweit- und Drittstiche ihre Türen. Erwachsene können sich aussuchen, ob mit oder ohne Anmeldung – Kinder müssen angemeldet werden. Zudem gibt es im Bezirk Schwaz seit Freitag und noch bis Sonntag eine Schwerpunktaktion. Dort wird in 22 Gemeinden geimpft.