Kristina Hammer will „nach außen und nach innen wirken"

Salzburg – Sie hat an Karajan erinnert und an die damals blutjunge Festspiel-Debütantin Anne-Sophie Mutter. Und sie hat wörtlich Wolfgang Rihm zitiert. Das ist als vertrauensbildende Maßnahme alles andere als ungeschickt. Auch dass es nach längerem, etwas betretenem Schweigen ausgerechnet Helga Rabl-Stadler, die nach 27 Amtsjahren scheidende Präsidentin der Salzburger Festspiele, war, die mit der ihr eigenen resoluten Art aus dem Bild der online übertragenen Pressekonferenz stampfte, um ihre Nachfolgerin aufs Podium zu holen, passt ins Bild: Gestern wurde die in Deutschland geborene und derzeit in Zürich lebende Marketing-Fachfrau Kristina Hammer als künftige Festspiel-Präsidentin präsentiert. Sie tritt die Funktion am 1. Jänner 2022 an. Mit Intendant Markus Hinterhäuser und dem kaufmännischen Direktor Lukas Crepaz bildet sie dann das Direktorium der Festspiele. Ihr Vertrag läuft vorerst für fünf Jahre.