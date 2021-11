Nächste Etappe bei Radwegausbau in Landeck

Landeck – Der Ausbau des Radnetzes in Landeck geht in die nächste Etappe. Am Montag startete ein weiterer Abschnitt – der neue Radweg führt über die Bahnböschung vom Bahnübergang hinauf zum Stadtteil Öd und mündet in der Folge in die Fischerstraße. Der Landecker Bürgermeister Herbert Mayer und sein Vize Thomas Hittler sprachen von einem „Meilenstein“. Die Fertigstellung ist im Mai 2022 geplant. Heuer werden – je nach Witterung – die Rodung und die Sicherungsarbeiten für den Bahndamm fertig gestellt.