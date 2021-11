„MagiC Carpets“ in Litauen: Europäischer Kulturteppich kehrt heim

In den letzten vier Jahren waren u. a. Peter Lorenz, Matthias Krinzinger, Fabian und Lino Lanzmaier, Carmen Brucic oder Anna Lerchbaumer am Innsbrucker Standort des EU-Projekts, Charly Walters „openspace“, in das Vorhaben involviert. Danijela Oberhofer Tonkovic hat „MagiC Carpets“ hierhergebracht. Gedacht als länderüberschreitendes Netzwerk, das den künstlerischen Austausch fördert. Insgesamt 15 Partnerorganisationen sind bis dato an Bord.

In der Gemäldegalerie Kaunas trifft man jetzt mit „Unsichtbare Städte“ von Peter Lorenz einmal mehr auf Innsbruck: Die partizipative Arbeit fing während des Lockdowns 2020 individuelle Städteporträts der Tiroler Hauptstadt ein. Nicht in einer physischen Begegnung, sondern in Auseinandersetzung mit einer Maschine, die via Pizzakarton an Freiwillige verschickt wurde. Auf Interaktion setzt auch Matthias Krinzingers „Blue Always Wins“. In seinem modifizierten Tischfußballspiel gibt es allerdings nur Gewinner – oder eben Verlierer. Die Arbeit entstand im kroatischen „MagiC Carpets“-Satellit in Zagreb, wo Krinzinger 2019 eine Zeitlang Residency-Gast war.