NEOS-Generalsekretär Hoyos: „Faßmann setzt sich für Kinder ein“

NEOS-Generalsekretär Hoyos zu den Impf-Ansichten des Ex-Parteichefs: „Ich beschäftige mich wenig damit, was Matthias Strolz twittert.“

Wien – Heinz Faßmann ist wohl Top-Mann der NEOS in der Regierung – er findet wie diese gut, die Schulen trotz Lockdowns offen zu halten, nicht wahr Douglas Hoyos? Der Generalsekretär der Pinken lacht ob dieser Frage der TT. Seine Antwort: „Man muss auch einmal loben.“ Der ÖVP-Bildungsminister „setzt sich für Kinder und Jugendliche ein, auch wenn das eine Zeit lang gedauert hat“.

Wie kann ein Politiker Präsenzunterricht verantworten – angesichts der steigenden Zahlen Corona-Infizierter an Schulen? „Natürlich müssen diese sicher sein – durch PCR-Tests und Maskenpflicht.“ Zur Sorge von Eltern, die zwischen Angst vor Infektion der Kinder und Bildungsdefiziten schwanken, sagt er: „Diese ist ernst zu nehmen.“ Dass viele verunsichert seien, nicht wüssten, was Sache sei, liege auch am „Chaos“ – abseits von Wien, wo die NEOS mit der SPÖ koalieren, befindet Hoyos: „Es wurde zu wenig, zu schlecht kommuniziert.“