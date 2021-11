Ungebremster Optimismus bei den Ampel-Parteien

Gespart wurde auch nicht mit gegenseitigem Lob für die so diskret verlaufenen Gespräche und deren Ergebnis. Man habe sehr wohl um einzelne Sätze teilweise Stunden gerungen, aber es sei gelungen, eine Koalition zu bilden, in der sich die Partner nicht gegenseitig begrenzen, sondern erweitern, sagte Lindner. Habeck meinte, es hätte sich gezeigt, dass man in sehr intensiven Verhandlungsmomenten plötzlich den Hintergrund für die Argumente des jeweils anderen verstehen könne: „Gegensätze können durch eine lernende Politik verbunden werden.“ Worte, die der Grüne wohl auch in Richtung der wegen Corona gespaltenen Gesellschaft betonte.