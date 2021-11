Handel steht vor Scherbenhaufen: 3,1 Mrd. Euro Umsatzverlust durch Lockdown

Schmuckgeschäfte machen normalerweise im Dezember doppelt so viel Umsatz wie in einem normalen Monat.

Denn im Vorjahr startete das Weihnachtsgeschäft am 7. Dezember, heuer verschiebt sich der Lockdown viel mehr in Richtung Heiliger Abend. So berechnen die Handelsexperten für den November einen Umsatzentgang von 1,1 Milliarden Euro plus 1,3 Mrd. Euro bis zum geplanten Ende des Lockdowns für Geimpfte am 12. Dezember. Dazu kommen laut JKU rund 200 Mio. Euro durch die Lockdown-Verlängerung in Oberösterreich und Salzburg bis 17. Dezember sowie weitere rund 500 Mio. Euro, da der Lockdown für Ungeimpfte länger dauert – hier wird eine Verlängerung bis Jahresende angenommen.