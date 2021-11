Verkehrsängste in Polling: Bürger gegen Umfahrungsvariante von Hatting

Polling, Hatting – Mit der „Legalisierung“ der Autobahn-Anschlussstelle bei der Rosenberger-Raststätte in Pettnau durch den Bund wurde heuer, wie berichtet, die zentrale Voraussetzung für ein Großprojekt geschaffen, das der Planungsverband Telfs und Umgebung/Salzstraße seit Jahren verfolgt: eine Umfahrung in Form einer neuen Anbindung zwischen ebendieser Auf- und Abfahrt und der L11 (Völser Landesstraße). Damit sollen die Gemeinden an der Salzstraße – besonders betroffen ist derzeit Hatting – vom Durchzugsverkehr entlastet werden. Wo genau die Umfahrung situiert werden soll, ist nun aber die Kernfrage.