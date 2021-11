Männergewalt am Pranger: Besonders gefährlich ist es für Frauen daheim

Innsbruck – Es ist eine traurige Bilanz. 27 Frauen wurden heuer in Österreich mutmaßlich von ihrem Ex-Partner, dem Lebensgefährten, einem Bekannten oder Familienmitglied getötet. In 47 weiteren Fällen spricht die Polizei von Mordversuch. „Das Problem ist riesig, so kann es nicht weitergehen“, sagte die in Tirol für das Thema zuständige Landesrätin Gabriele Fischer bei einer Pressekonferenz zum Auftakt der Aktion „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“.