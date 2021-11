Frau in Innsbruck lebensgefährlich verletzt: Partner (34) festgenommen

Innsbruck – Ein 34-jähriger Mann steht unter Verdacht, seine Partnerin Mittwochfrüh in einer Innsbrucker Wohnung lebensgefährlich verletzt zu haben. Wie das Landeskriminalamt Tirol (LKA) berichtet, fand die Rettung die Frau mit schwersten Verletzungen, insbesondere im Gesicht, vor. Der ebenfalls anwesende Lebensgefährte konnte die Verletzungen „nicht glaubwürdig erklären", so LKA-Ermittler Gert Hoffmann. Der Einheimische wurde, nachdem die Rettungskräfte die Polizei verständigt hatten, noch an Ort und Stelle festgenommen.