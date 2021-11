Auf Föhn folgt Schnee in Tirol: Boten des Frühwinters zum ersten Advent

Innsbruck – Der meteorologische Herbst neigt sich dem Ende zu – und gibt pünktlich zum ersten Advent einen Vorgeschmack auf seinen Nachfolger. Auf Hoch Walpurga, das am Donnerstag noch für Sonnenschein in Tirol sorgt, folgt am Wochenende Schnee bis in die Täler. „Allzu große Mengen erwarten uns aber nicht", meint Reinhard Prugger von den Meteo Experts.