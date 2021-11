Winterliches Wochenende in Tirol: Schneeflocken zum ersten Advent

Am Freitag hält im ganzen Land eine Schlechtwetterfront Einzug – dichte Wolken und Schneeflocken inklusive: „Es wird bis in die Täler weiß, im Unterland ein bisschen mehr als im Oberland", so Prugger. Tiefwinterliche Bilder erwartet der Meteorologe aber nicht, 10 bis 20 Zentimeter auf den Bergen dürften das Maximum sein. Im Süden liegt die Schneefallgrenze voraussichtlich etwas höher bei rund 1000 Metern. 3 Grad sind das höchste der Gefühle.

Die größten Schneemengen in Österreich sind von den Tauern bis zum Mariazellerland zu erwarten, hier kommen bis zum Abend etwa 15 bis 30 Zentimeter zusammen. Auch im Wald- und Mühlviertel wird es verbreitet weiß, in höheren Lagen sind 10 bis 15 Zentimeter zu erwarten. „Selbst im Flachland wird es für eine dünne Schneedecke reichen,“ prognostiziert Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Österreichischen Unwetterzentrale. „Auch in der Bundeshaupt wird es verbreitet schneien, im Wienerwald schneit es zeitweise kräftig und selbst in der Stadt kann es kurzzeitig weiß werden“.

In der Nacht auf Sonntag sowie am Sonntag selbst überquert die Kaltfront des Italientiefs Österreich. In den Alpen kündigt sich laut Ubimet der nächste Schneefall an. Weiße Flocken rieseln dann auch in Tirol: In den inneralpinen Tälern sowie mancherorts auch im Inntal zeichnen sich in der Nacht größere Schneemengen ab. Stellenweise sind hier nochmals 10 bis 15 Zentimeter zu erwarten. Die größten Mengen fallen allerdings am Alpenhauptkamm, hier kommen weitere 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee dazu.