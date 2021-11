WSG-Coach Silberberer bei „Tirol Live": „Corona-Impfung wird Auswahl-Kriterium“

Zwischen klaren Ansagen und herzlichen Umarmungen – WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger (hier mit Thomas Sabitzer) kann beides. © gepa

Von Alex Gruber

Wattens – Über eine ZoomVideokonferenz zugeschaltet, stand Thomas Silberberger gestern TT-Chefredakteur Mario Zenhäusern in „Tirol Live“ Rede und Antwort. Und natürlich wurde der 48-jährige Wörgler auf seinen positiven Corona-Test angesprochen: „Ich war selber völlig überrascht, weil ich völlig symptomfrei bin. Zudem halte ich mich strikt an die Vorgaben, aber in Zeiten wie diesen ist man vor einer Ansteckung nicht gefeit.“

Die Hoffnung lebt, dass er sich für das wichtige Auswärtsspiel in Altach (Samstag) am Freitag freitesten kann, um an der Linie zu stehen. Einstweilen leitet Co-Trainer Martin Svejnoha im Gernot-Langes-Stadion die Geschicke. „Ich habe volles Vertrauen in Schweini und unser Trainerteam.“

📽️ Video | Tomas Silberberger in „Tirol Live“

Die Corona-Diskussionen um den ungeimpften Bayern-Star Joshua Kimmich hat natürlich auch Silberberger verfolgt, bei der WSG sei bislang ein Spielerquartett noch ungeimpft: „Man kann niemanden dazu zwingen, aber ich gehe davon aus – weil uns die Pandemie wohl noch länger verfolgen wird –, dass in Zukunft eine der ersten Fragen an einen neuen Spieler lauten wird, ob er geimpft ist. Das wird ein Kriterium bei der Auswahl der Spieler – nicht nur bei der WSG, sondern wohl europa- und weltweit.“