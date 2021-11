Auf dem richtigen Auge blind

Dementsprechend ist die Technologie von Swarm Analytics bereits im gesamten DACH-Raum sowie in Skandinavien im Einsatz: Bei Unternehmen wie Swarco, Magenta oder Fiegl & Spielberger dient sie unter anderem zum Parkplatz-Management, was nicht nur den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen den Alltag erleichtert, sondern auch Optimierung und damit Kostenersparnisse ermöglicht. In der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße analysieren die Boxen die Bewegungen der Passanten und in den Skigebieten in Ischgl und Kitzbühel liefern sie die nötigen Daten zur Besucherstromlenkung, die es unter anderem erlauben, Wartezeiten am Lift zu prognostizieren und zu reduzieren. „Die Hardware wird auch als OEM-Produkt vertrieben“, erklärt Bredehorn. „Dazu kommen also noch sehr viele Kunden, die nicht einmal wissen, dass ihre Systeme von uns stammen.“