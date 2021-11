Dölsachs Bürgermeister tritt im Februar nicht mehr an

Dölsach – Im September 1996 hat Josef Mair das Amt des Bürgermeisters in Dölsach übernommen. Nach bald 26 Jahren als Ortschef will er bei den Gemeinderatswahlen im Februar 2022 nicht mehr antreten. Das teilte Mair am Mittwochabend dem Gemeinderat mit. „Es gibt andere, jüngere, die meinen Platz einnehmen können“, begründet der Langzeit-Bürgermeister, der von Beruf technischer Angestellter und Vater zweier Kinder ist.

In Osttirol ist Mair nicht der Einzige, der am 27. Februar 2022 nicht mehr als Bürgermeister kandidiert. So wird Bernhard Schneider (57) in Assling nach 18 Jahren nicht mehr antreten. Es sei Zeit für etwas Neues, begründet Schneider. Josef Lusser in Innervillgraten hört ebenfalls auf. Der 61-Jährige steht der 900-Seelen-Gemeinde im Talschluss des Villgratentals seit mehreren Amtsperioden vor.