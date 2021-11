Neue Studie: Der Einfluss des politischen Islam in Österreich

Islam-Experten setzen sich in einem neuen Bericht kritisch mit Moscheenverbänden in Österreich auseinander.

Wien – Die „Dokumentationsstelle politischer Islam“ veröffentlicht heute zwei neue Berichte, die erneut für Aufruhr unter manchen muslimischen Vereinen sorgen dürften. Unter dem Titel „Organisationen des politischen Islam und ihr Einfluss in Europa und Österreich“ analysiert Historiker und Islamismusexperte Heiko Heinisch „die drei einflussreichsten politisch-islamischen Organisationen und ihre Netzwerke“ hierzulande. Konkret fasst Heinisch diesmal im Frühjahr von der Dokustelle publizierte „Grundlagenpapiere“ zu den einzelnen Organisationen zusammen – und verschafft so einen Überblick.

Der Muslimbruderschaft könnten in Europa „geschätzt 200 Organisationen und Institutionen“ zugerechnet werden, schreibt Heinisch in der nunmehrigen Studie. In Österreich seien Anhänger der Muslimbruderschaft bereits seit den 1960er-Jahren in der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) bzw. deren Vorläuferorganisationen vertreten. „Vielfältige Organisationen, Vereine, Institutionen, karitative Organisationen und Stiftungen wurden so direkt von Muslimbrüdern oder unter Beteiligung von Personen aus dem ideologischen und organisatorischen Umfeld der Bewegung gegründet.“