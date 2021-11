Niedergelassene Ärzte fordern mehr Geld für Covid-Behandlung

Die allermeisten Covid-Patienten, nämlich 90 Prozent, würden von niedergelassenen Ärzten betreut. „Die leisten Übermenschliches“, sagte gestern Ärztekammer-Vizepräsident Johannes Steinhart bei einer Pressekonferenz in Wien. Sowohl in der Stadt als auch am Land mussten die Ärzte ihre Ordinationen pandemietauglich machen. Man habe auf online und Telefon umgestellt, mache jedoch auch Hausbesuche. Um die Patienten optimal zu betreuen, fordern die Ärzte mehr Hausapotheken. Im Fachjargon heißt das Dispensierrecht, also die gesetzliche Erlaubnis, Medikamente zu mischen, zu lagern und zu verkaufen. Das schmeckt vor allem den Apothekern nicht. Wer als Arzt eine Hausapotheke führen darf, ist genau geregelt. In Österreich sind es 850 Landärzte.