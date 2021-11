Eislaufen vor dem Innsbrucker Sillpark ab Freitag

Innsbruck – Der Kunsteislaufplatz vor dem Innsbrucker Sillpark macht den Anfang: Am heutigen Freitag öffnet er seine Pforten – als Startschuss für den diesjährigen „Eiszauber“. Auf den anderen städtischen Eislaufplätzen geht es eine Woche später, also am Freitag, den 3. Dezember, los: Das betrifft die Standorte Baggersee, Hötting-West und Igls. Bereits einen Tag davor, am Donnerstag, den 2. Dezember, öffnet der Außeneisring bei der Olympiaworld.