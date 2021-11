Treffen mit alten Bekannten: Foda ohne Wunschgegner bei Play-off-Auslosung

Zürich – Das Warten hat ein Ende. Heute um knapp 18 Uhr weiß Fußball-Österreich, über wen der Weg zur WM in Katar 2022 (21. November bis 18. Dezember) führen wird, wenn es im März in hoffentlich zwei Play-off-Spielen um alles geht. Die sechs möglichen Hürden könnten dabei in drei unterschiedlichen Kategorien eingeordnet werden:

G wie gute Erinnerungen: Zwei mögliche Gegner heißen Russland und Schweden. Zwei Teams, die mindestens auf Augenhöhe mit den Österreichern kicken. Aber auch zwei Mannschaften, die schöne Erinnerungen wecken. Jeweils 1:0 siegte das ÖFB-Team auf dem Weg zur EM 2016 in Wien und Moskau gegen die Russen. Die Skandinavier waren ebenfalls ÖFB-Gegner am Weg nach Frankreich. Einem 1:1 in Wien folgte ein 4:1-Fußballfest der Österreicher in Stockholm.