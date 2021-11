Tiroler Landestheater bekommt ab Herbst 2023 neue Chefin

"Das Tiroler Landestheater nimmt mit der kulturellen Grundversorgung der Region eine zentrale Rolle ein und ist ein Ort der Begegnung und sozialer Aufmerksamkeit – das ist für mich in meiner Theaterarbeit und gerade in Zeiten wie diesen sehr wichtig. Hier treffen Menschen in all ihrer Diversität, Themen in all ihrer Aktualität und spannende ästhetisch-formale Konzepte in all ihrer Vielseitigkeit aufeinander. Dieser größte Kultur-Player der Region soll Motor für eine lebendige, qualitätsvolle und multidisziplinäre Kulturproduktion sein. Das Tiroler Landestheater gibt unter meiner Leitung ein klares Bekenntnis zur Zeitgenossenschaft, Nachwuchsförderung, Diversität, Nachhaltigkeit sowie zu gesellschaftspolitisch relevanten thematischen Schwerpunkten ab. Es wird sich in manchen Bereichen neu definieren. Dabei möchte ich die Zusammenarbeit der verschiedenen Sparten auf und hinter der Bühne verstärken.“