Die nachhaltige Hygienewelt von hollu

Hygienespezialist hollu investiert in den Standort Zirl: Die neue Lagerlogistik wurde bereits Anfang November in Betrieb genommen (links). #hollubautzukunft. Sichere Hygiene mit holludes Desinfektionsprodukten made in Zirl. Die Händedesinfektion und die nachhaltigen hollueco Reiniger gibt’s auch für zu Hause direkt im Abholmarkt am Werksgelände in Zirl (rechts). #holluhome

© hollu