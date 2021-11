Wenn ich nicht selbst entscheiden kann

Hat eine Person weder eine Vorsorgevollmacht erteilt noch einen Erwachsenenvertreter gewählt, und ist sie dazu wegen des Verlusts ihrer Entscheidungsfähigkeit nicht mehr in der Lage, so kann ein nächster Angehöriger ihre Belange übernehmen. Als gesetzliche Erwachsenenvertreter kommen zum Beispiel Eltern, volljährige Kinder, Enkelkinder, aber auch Geschwister, Ehegatten, unter Umständen auch Lebensgefährten in Betracht.