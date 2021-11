Selbst bestimmen, wer vertritt

Die Vorsorgevollmacht ist eine Vollmacht, die vom Vollmachtgeber zu einem Zeitpunkt errichtet wird, in welchem er noch voll geschäfts- und entscheidungsfähig ist, und die dann wirksam werden soll, wenn der Vollmachtgeber die zur Besorgung der anvertrauten Angelegenheiten erforderliche Entscheidungsfähigkeit verliert. Die Vorsorgevollmacht kann für einzelne Angelegenheiten oder für Arten von Angelegenheiten erteilt werden, eine Generalvollmacht, also eine Vorsorgevollmacht für die Vertretung in allen Angelegenheiten, ist nicht möglich.