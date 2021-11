35-Jährige stürzte in Innsbruck mit Motorrad: Polizei sucht Zeugen

Innsbruck – Nach einem Unfall am Freitagvormittag in Innsbruck ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Eine 35-Jährige fuhr gegen 9.50 Uhr mit ihrem Motorrad am Innrain hinter einem weißen Lieferwagen. Vor der Kreuzung mit dem Marktgraben hielt dieser an der Ampel an, was für die 35-Jährige laut Polizei unvermittelt kam. Um einen Auffahrunfall zu verhindern, bremste die Frau stark ab, wodurch die Räder blockierten und die Lenkerin zu Sturz kam.