Wenn Süßigkeiten in der Schwangerschaft tabu sind

Eine Schwangerschaft ist kein Freibrief mehr für den sorglosen Konsum von Süßigkeiten und Co. Aus jüngsten Daten geht hervor, dass sechs bis zehn Prozent der schwangeren Frauen Schwangerschaftsdiabetes entwickeln. „Meist handelt es sich um milde Formen, doch Zucker in der Schwangerschaft ist ein häufiges Problem“, erklärt Angela Ramoni, leitende Oberärztin der Geburtshilfe an der Klinik Innsbruck.